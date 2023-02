Selezione di 11 Vigili del Fuoco, sospensione temporanea delle procedure

L’Arml (Agenzia Regionale Molise Lavoro) ha comunicato che le procedure relative all’ Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2 del 16/01/2023 per agli avviamenti a selezione, ai sensi dell’art. 16 L. 56/87, presso il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Regionale Molise – per n. 11 unità SONO TEMPORANEAMENTE SOSPESE.

Tale sospensione si è resa necessaria ed opportuna, al fine uniformare il citato Avviso pubblico a quanto comunicato in data 02/02/2023 dal Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale circa la corretta applicazione del criterio di precedenza in favore del personale volontario del C.N.VV.F., alla luce del pronunciamento del Consiglio di Stato, Sez. Terza, che con sentenza n. 11291 del 23/11/2022, ha stabilito che il criterio di precedenza in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, “opera in assoluto, nel senso che il soggetto che, alla data indicata nel bando di offerta diramato a cura dei competenti centri per l’Impiego, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio ha precedenza nella graduatoria stilata dai Centri per l’Impiego”.

Conclusi i pertinenti adeguamenti, anche in considerazione dei chiarimenti che saranno richiesti alla Direzione Regionale Molise dei VVF, l’Avviso pubblico sarà nuovamente approvato e pubblicato all’Albo Pretorio dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro, con l’indicazione delle date per la presentazione delle istanze da parte degli interessati nonché trasmesso a tutti i Comuni per una adeguata pubblicizzazione.