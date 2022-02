Seicento cuori rossoblù a Bari: il Campobasso sfida la capolista con la maxi spinta del tifo

Praticamente polverizzati i tagliandi del settore ospiti. Tutto l’amore dei tifosi (da serie B) al “San Nicola”

Sugli spalti sarà comunque vittoria. Il Campobasso è pronto a fare visita al Bari capolista (domani, calcio d’inizio alle 17,30) con due alleati graditissimi alla vigilia: il morale e la sontuosa spinta del tifo. Sulla prima, eccezion fatta per quello che chiameremmo “il rammarico di Pagani”, incidono gli ultimi risultati incoraggianti. E la classifica ne ha beneficiato: resta saldo il +4 sulla zona play out, margine rinforzato dal convincente successo infrasettimanale sul Monopoli.

Poi c’è il tifo, che ha raccolto a piene mani l’invito: il settore ospiti del “San Nicola” sarà colorato di rossoblù. Oltre 600 i tifosi al seguito, un esodo massiccio, cresciuto e certificato con il passare delle ore, testimonianza di un amore incondizionato per i colori rossoblù. Sarà festa grande, sognando il colpaccio…

Pochi margini di errore. Sul campo, la squadra di Cudini potrà permettersi poche disattenzioni. Il Bari viaggia spedito verso la serie B, in casa così come in trasferta ha dimostrato ampiamente di essere la squadra più attrezzata del girone. Servirà dunque un Campobasso perfetto, ma che avrà dalla sua il vantaggio di poter giocare i novanta minuti senza pressioni particolari. Le tante gare ravvicinate potrebbero spingere il tecnico (che recupera Bontà dopo il turno di stop per squalifica) ad optare nuovamente per qualche rotazione nell’undici iniziale. Senza rivoluzionare un giocattolo che sembra funzionare meglio nel 2022.

Le gare della 28^ Giornata. Serie C, girone C

Messina-Potenza, Avellino-Fidelis Andria, Bari-Campobasso, Catania-Virtus Francavilla, Latina-Vibonese, Monopolo-Foggia, Paganese-Monterosi, Palermo-Turris, Picerno-Juve Stabia, Taranto-Catanzaro