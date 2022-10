Sei un obiettivo facile per le cyber gang? Scopri come difendere i tuoi dispositivi

I dispositivi digitali sono diventati parte integrante delle nostre vite. Per alcuni, si tratta di veri e propri organi esterni. E non è un caso che la mancanza dello smartphone, per dimenticanza o semplicemente perché la batteria è scarica, abbia fatto nascere una patologia nuova, chiamata “nomofobia”.

Identità personale e digitale si intrecciano in maglie sempre più fitte. E questo significa che le nostre informazioni sensibili, anche quelle più preziose, sono sulla rete, a disposizione delle organizzazioni criminali più capaci o semplicemente più audaci. Nell’articolo di oggi, scopriremo gli errori più comuni nell’utilizzo quotidiano dei dispositivi digitali che facilitano la vita agli hacker. Non mancherà poi qualche consiglio utile per ridurre questi errori e rafforzare i nostri standard di sicurezza durante la navigazione online.

I 6 errori più comuni

Gran parte dei rischi nasce dai nostri errori. La superficialità, la fretta o la scarsa preparazione sono i principali alleati delle organizzazioni criminali. Ecco perché l’informazione è il primo antidoto verso le cyber minacce. Scopriamo insieme i cinque errori più frequenti commessi nell’utilizzo quotidiano di dispositivi digitali.

Click su link pericolosi: navigando normalmente, si può finire su siti di dubbia sicurezza. In questi casi è sufficiente un semplice click su di un link per far partire il download di un malware o per fornire accesso a informazioni sensibili e personali, come quelle relative a sistemi di pagamento. Ecco perché è importante controllare con attenzione la sicurezza di un sito web, verificando che il lucchetto presente a sinistra dell’URL sia chiuso (e verde) e che l’indirizzo del portale non presenti errori di battitura difficili da rilevare dopo una lettura superficiale.

Password ripetute: sembra comodo utilizzare la stessa parola chiave per proteggere tutti i nostri account virtuali, vero? Non doversi ricordare complesse formule alfa numeriche a ogni login… ma dietro questa apparente comodità si nasconde un rischio concreto. I furti di identità sono in crescita e, utilizzando una sola password anche forte per più account, si mettono a rischio tutti questi profili, alla prima compromissione della password.

Non coprire l’obiettivo della webcam quando non la utilizzi: le offensive via webcam sono fra le più inquietanti per la capacità di toccare nell’intimo la vita delle persone. Ci sono infatti malware che, una volta installati in un computer, possono dare accesso da remoto alla webcam. E se l’obiettivo della telecamera non è coperto, l’utente può essere ripreso a sua insaputa durante attività intime e private. Un semplice pezzetto di nastro adesivo può fare la differenza, nel caso la tua webcam non presenti già una copertura mobile.

Non installare le patch e gli aggiornamenti software e hardware: per quanto possano essere “noiosi” e richiedano tempo, gli aggiornamenti di sistema e il download e l’installazione di patch sono fondamentali per garantire i massimi standard di sicurezza. Questo perché gli aggiornamenti e le nuove versioni di software e hardware rispondono in maniera puntuale a vulnerabilità note o ancora non di dominio pubblico. Per questo motivo è fondamentale completare gli aggiornamenti quanto prima.

Non proteggere la propria connessione internet: per quanto possano essere comode e potenziali fonti di risparmio, le connessioni Wi-Fi pubbliche rappresentano un serio rischio alla nostra sicurezza digitale. Uno strumento semplice (disponibile in alcuni casi anche in formato gratuito) che ci difende da queste minacce è una rete VPN Italia. L’Italia è sempre nel mirino: ecco perché una connessione anonima e privata riduce i rischi di violazione degli account e sottrazione illecita delle credenziali di accesso. Le connessioni pubbliche Wi-Fi possono essere punti di accesso per organizzazioni criminali o hacker indipendenti. Connettendosi alla rete, si rischia di rivelare password e altri dati personali. Ecco perché, perlomeno, è importante tenere un profilo basso quando si usano connessioni pubbliche, senza effettuare l’accesso ad alcun account personale, men che meno se si tratta di servizi bancari o che prevedano la condivisione di dettagli su altri metodi di pagamento.