Sei semafori e traffico: in scena l’estate rovente della Bifernina

Un vero è proprio viaggio della speranza, un calvario per chi si ritrova a dover percorrere la Bifernina. Termoli-Campobasso, andata e ritorno in circa 3 ore. Un problema divenuto ormai atavico per gli automobilisti che sono costretti a dover raggiungere il capoluogo di regione o viceversa. I lavori di messa in sicurezza della Bifernina, che proseguono ormai da un anno, sembrano non avere mai fine e i quattro semafori presenti sulla Fondovalle allungano e di molto il tempo di percorrenza. Con l’avvicinarsi dell’estate ci si dovrà ritrovare a fare nuovamente i conti con lunghe file di auto incolonnate, soprattutto al rientro verso il capoluogo. Ma la vera questione, quella che maggiormente preoccupa, è il trasferimento di pazienti con patologie, ad esempio tempo dipendenti o le urgenze. Al San Timoteo di Termoli, ad esempio, non sono presenti tutti i reparti ed è necessario il trasferimento verso il Cardarelli di Campobasso. Urgono provvedimenti e la necessità di trovare in tempi brevi una nuova strada che colleghi i due comuni più importanti della provincia di Campobasso soprattutto alla luce dell’estate che sta arrivando quando si moltiplicheranno le persone che si sposteranno tra Termoli e Campobasso con la conseguenza di confezionare ulteriormente un traffico che è già da bollino nero. A.D.G. – Mic. Bev.