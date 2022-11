Sei paesi dell’Unione Europea in visita a Isernia

L’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” è pronto per ospitare i partners del progetto Erasmus+ “Open Your Mind To New Technologies” che, dal 14 a 18 novembre 2022, accoglierà studenti ed docenti provenienti da Polonia, Romania, Grecia, Macedonia del Nord e Bulgaria.

Durante i cinque giorni di permanenza presso il Polo Scolastico “ Via G. Falcone e S. Borsellino” di Isernia, i 25 studenti e gli 11 insegnanti europei, affiancati dai loro partners italiani, saranno i protagonisti assoluti delle attività dedicate alla conoscenza della chimica applicata alla vita di tutti i giorni. Gli stessi incontreranno il primo cittadino della città Piero Castrataro, per poi visitare l’Università degli Studi del Molise, sede di Pesche, dove parteciperanno ai laboratori scientifici “Chemistry in Foods”. La conoscenza del nostro territorio proseguirà attraverso la visita al pastificio “La Molisana” per assistere alla produzione della pasta e si concluderà a Bagnoli del Trigno per conoscere il processo di trasformazione delle piante officinali.

Se si aggiunge poi lo straordinario entusiasmo delle famiglie italiane che ospiteranno i venticinque ragazzi per farli sentire parte integrante della loro comunità attraverso la condivisione di usi e costumi, è facile immaginare quale sarà l’effetto di questa mobilità.