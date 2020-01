Sei nuovi alberi in via Lombardia, Cretella: «Sito abbandonato da decenni»

CAMPOBASSO. Continua l’attività di riqualificazione dell’area verde di via Lombardia adiacente alla tangenziale. Questa mattina (venerdì 24 gennaio) sono stati messi a dimora sei nuovi alberi ben sviluppati, tre Tigli e tre Prunus, a completamento della recente massiccia operazione di forestazione del sito, dopo decenni di abbandono». Lo ha scritto l’assessore all’Ambiente di Campobasso, Simone Cretella, sul suo profilo social ufficiale. «Nelle prossime settimane procederemo con lo sfalcio dell’erba ed il ripristino dei camminamenti oramai inglobati dalla vegetazione incolta, affinché l’area – si conclude nel post – in vista della prossima primavera, possa finalmente tornare decorosa e fruibile per il quartiere e per l’intera città».