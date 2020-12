Una struttura da 6milioni di euro completata ma in uno stato di totale abbandono non essendo mai entrata in funzione e una lettera indirizzata all’Asrem e alla Regione Molise per la restituzione del terreno con annessa struttura “non essendo stato adempiuto l’onere che giustificava la gratuità della cessione”. E’ quanto richiesto dal Comune di Colletorto alla Regione Molise e all’Asrem lo scorso 26 novembre. “Nell’anno 2010 – si legge in una nota del Comune – il Comune di Colletorto cedeva gratuitamente all’Asrem delle aree per la realizzazione di una struttura da adibire a residenza sanitaria assistenziale (Rsa). Ad oggi, sebbene la struttura da adibire ad Rsa sia stata completata con una spesa di circa 6milioni di euro, la stessa si trova in stato di totale abbandono non essendo mai entrata in funzione. Nonostante diverse richieste verbali e scritte circa il mancato funzionamento della struttura, in data 26 novembre 2020 il sindaco Cosimo Mele chiedeva, con la lettera indirizzata all’Asrem e per conoscenza al presidente della Regione Molise, la restituzione del terreno con annessa struttura, non essendo stato adempiuto l’onere che giustificava la gratuità della cessione. In mancanza di riscontri il Comune si riserva di adire le competenti sedi legali al fine di tutelare gli interessi e i diritti dell’Ente comune”.

Sei milioni per una Rsa mai entrata in funzione, Mele batte i pugni con l'Asrem