«Sei incinta? Ti assumo a tempo indeterminato»

Un anno senza Giovanni Cefalogli, indimenticato professionista, amministratore, sindacalista e uomo di cultura isernino. Sono passati dodici mesi da quando ha lasciato un dolore incolmabile tra familiari, amici e tanti cittadini che hanno apprezzato le sue doti umane. Il giorno dell’anniversario della sua morte il magazine “Colibrì”, che si occupa del mondo del sociale, ricorda la sua figura attraverso una storia che testimonia la sua bontà d’animo e il suo mettersi sempre a servizio della collettività. Una vicenda che, in un’epoca in cui spesso le donne che lavorano devono far fronte a discriminazioni e pregiudizi, il più delle volte sottesi e subdoli, assume una valore ancor più significativo. La rivista on line raccoglie il racconto di una donna polacca, arrivata in Italia, dopo la laurea in mediazione culturale, per lavorare presso l’ambasciata del suo paese. Dopo qualche mese a Roma incontra un isernino e l’amore la porta nel capoluogo di provincia pentro. Qui inizia a collaborare con la cooperativa sociale NuovAssistenza Onlus, fondata da Giovanni Cefalogli e che si occupa di diversi progetti che riguardano l’ambito sociale. «Era il mio mondo, quello per il quale avevo studiato, quello che mi appassionava, ma il sogno stava per infrangersi contro un altro grande progetto: quello di diventare mamma», ha raccontato la donna alla rivista. Quotidianamente, infatti, si sentono storie di donne in dolce attesa che con enormi difficoltà riescono a conciliare il loro stato interessante con il lavoro che svolgono e, ancor più grave, spesso vengono messe alla porta dai propri datori. La loro precarietà è ancor più accentuata se ci si trova dinanzi a donne straniere come il caso in questione, spesso considerate persone senza diritti. «Mi preparavo alla dura rinuncia di un meraviglioso lavoro perché il direttore, che avevo conosciuto da poco, mi aveva chiamata: sicuramente doveva dirmi che la mia collaborazione stava per terminare – ha continuato a raccontare la donna». In realtà l’incontro ebbe tutt’altra portata. «Sei molto brava, mi disse, quindi ti vorrei assumere a tempo indeterminato. La testa mi girava, le gambe tremavano. Ma, ma io sono incinta! Glielo dissi con un filo di voce ormai rassegnata. E allora? Dov’è il problema? Vuoi essere assunta o no? Concluse con tono deciso, il suo…. In quel preciso istante capii perfettamente chi era Giovanni Cefalogli. Capii che avevo davanti a me una persona unica, sotto ogni aspetto. E mai avrei immaginato di trovare in lui una figura determinante per la mia crescita umana e professionale, come un secondo padre».

Sono passati più di dieci anni e da allora la dottoressa Joanna Madejska, coordina il settore immigrazione della cooperativa NuovAssistenza Onlus di Isernia, aiuta tante famiglie in difficoltà e, contemporaneamente, è madre di due splendidi figli. Un piccolo miracolo firmato Giovanni Cefalogli.