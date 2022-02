“Sei il nostro faro”, tanti auguri a mamma Anna per il suo compleanno

Se dovessimo darti un soprannome ti chiameremmo Wonder woman: solo una super mamma può fare tutto quello che fai tu e restare così perfetta. Amore, attaccamento, dolcezza, premura, istinto, occhiatacce, forza, generosità, sensibilità e un gran sorriso che ci regali ogni giorno… Nel mondo dei super eroi sei un mito! A te, mamy nostra, gli auguri più grandi per questo importante giorno! Sappiamo che resterai sempre come una rosa, dolce, delicata ma “dura” al tempo stesso. Grazie per tutto quello che fai per noi! Ti vogliamo bene! La tua family