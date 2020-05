Seguiamo il vero Pastore!

IV DOMENICA DI PASQUA

Commento a Gv 10,1-10

La figura del pastore è stata una delle più antiche rappresentazioni iconiche con cui la cristianità ha raffigurato Gesù; basta pensare al “Buona Pastore” dipinto nelle catacombe di San Callisto a Roma, risalente al III sec. Come mai Gesù sceglie proprio questa immagine per descrivirsi? Proviamo a fornire qualche ipotesi. Il Pastore non era generalmente colui che godeva del gregge, essendo poco più che uno schiavo, ma si limitava a prendersene cura e a servirlo; erano altri che si appropriavano del latte, della lana e delle carni; Egli era colui che garantiva la sicurezza del gregge, anche a costo della sua incolumità, il suo unico scopo era quello di farlo prosperare e mai approfittarsene. Ma forse il richiamo più importante è quello alle origini di Israele: Abramo, Isacco Giacobbe, Mosè e Davide, sono stati pastori. L’evangelista Giovanni attraverso le parole del buon pastore, prende le distanze da tutto ciò che non ha che fare con la cura del sacro ovile, ma che anzi lo espone al pericolo di lupi, ladri e briganti.

+In quel tempo, Gesù disse:«In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un’altra parte, è un ladro e un brigante.+

Il capitolo 10 di Giovanni, dedicato alla figura del buon pastore, essendo in continuità con quello precedente (cfr. Gv 9), necessità di un breve sommario. Nel nono capitolo Gesù reagisce all’imperdonabile atteggiamento dei farisei nei confronti del cieco nato e della sua guarigione, avvenuta, non a caso, dopo la domanda dei discepoli, i quali si interrogavano sul senso di quella disgrazia: “ha peccato lui o i suoi genitori” (cfr. Gv 9, 2). Il segno di Gesù smentisce la finalità “retribuzionista” e “legalista” dell’ opera di Dio e rivela quanto tutti si stessero sbagliando sia sul conto di quell’uomo che sulla gratuità dell’amore di Dio. Non così pensavano i farisei, i quali riuscivano a vedere un peccato perfino in quel gesto di pura Carità, solo perché compiuto in giorno di sabato. Lo sbaglio di Gesù sarebbe stato quello di liberare un uomo imprigionato nell’emarginazione, nella tristezza e, sopratutto, nel pregiudizio; per loro egli meritava la sua disgraziata in quanto “nato tutto nei peccati” (cfr Gv 9, 34) e quindi non meritevole di una tale Grazia di Dio. Ma è proprio attraverso l’amore che Gesù rende culto a Dio.

A questo punto abbiamo le idee chiare per accogliere il senso di quello che Gesù dirà nel decimo capitolo. Infatti tale atteggiamento dei nemici di Gesù verso il cieco nato era la prova evidente che essi non erano veri pastori, ma semplici usurpatori. Essi pur essendo nel recinto delle pecore ed investiti di autorità, fanno tutto per i loro scopi egoistici (come briganti) e attraverso mezzi illeciti, entrano da un’altra parte, non dalla porta, come ladri, appunto. In questo modo essi non si conformano al Cristo, vero pastore, il quale ama il suo gregge e ha fra le sue principali preoccupazioni il loro bene e la loro felicità.

+Chi invece entra dalla porta, è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei».+

Gesù è veramente l’uomo, Verbo incarnato, che si conforma al progetto originario di Dio e lo realizza perfettamente. Quindi è Lui il vero pastore e dunque l’unico modello da imitare. E’ il guardiano stesso, cioè il Padre, che apre al Cristo le porte del suo ovile dicendogli: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo» (Mt 17, 5). Fino a quel momento il popolo di Dio era contenuto in un recinto: l’antica legge, quella stessa che Gesù subordinava alla Carità senza trasgredire, al contrario di quanto affermavano invece i suoi avversari, che lo accusavano di disobbedienza verso Mosè. Da Gesù in poi questo recinto può essere varcato, ma passando sempre per la Porta, che ora è aperta e non rende più l’ovile una prigione: le pecore sono condotte fuori, rese libere non dovranno più aspettare rinchiuse sotto il giogo della legge matrigna, ma seguire Gesù. Lui ci conosce personalmente e, come affermava Agostino, “è più intimo a noi di noi stessi”. Il pastore sa ciascuno dei nostri nomi e conoscerli, secondo il pensiero ebraico, voleva dire avere autorità e potere sui loro portatori. Lui non usa questo potere per imprigionarci, come facevano gli avversari di Gesù, ma, al contrario, vuole liberarci e permetterci di seguirlo nella libertà dello Spirito. Gesù è il vero pastore, non solo perchè è l’unico capace di attraversare la porta ed esserla al tempo stesso, ma anche perchè cammina innanzi, ovvero precede e supera tutti nella testimonianza e nella “martyria”, così che possiamo trarre esempio da Lui e imitarlo attraverso la sequela del vero discepolo. Le pecore sanno riconoscere la voce perché le sue parole sono accompagnate dai segni e dalla grande dimostrazione d’amore che ci ha donato sulla Croce, inoltre solo il Vangelo illumina pienamente il mistero della Salvezza e compie la Scrittura. Un falso profeta, nemico di Cristo, al contrario, raccoglie un gregge per disperdere e dividere, uccidere e fare razzia, ma chi accoglie lo Spirito e medita la Parola sa riconoscere la menzogna e non si fa sedurre dai falsari.

+Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro.+

I nemici di Gesù non reagiscono alle sua profezia, restano sordi. La verità non perturba i cuori induriti; nessuna vergogna o senso di colpa affligge chi ha seppellito la coscienza sotto la lapide di un cuore fattosi pietra. Perciò se il cuore ci tormenta vuol dire che ancora non siamo “morti” alla Vita e abbiamo tempo per ravvederci.

+Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza».+

Molti al tempo di Gesù si sono auto dichiarati messia, ma chi lo ha fatto non era certamente ispirato da Dio, per questo non hanno potuto che fare del male a chi li ha seguiti, anche oggi sorgono falsi messia che propugnano un Vangelo più evangelico o una Rivelazione superiore a quella portata dal Cristo: i cosiddetti super-apostoli (cfr 2Cor 11,5), ma anche questi finiscono per rivelarsi ladri o assassini. In questi versetti Gesù sottolinea come le sue pecore entrano ed escono trovando pascolo, cioè trascendono e vivono nell’istituzione umana-divina della legge e della tradizione, al modo di Gesù, che Guarisce in giorno di sabato, perdona l’adultera condannata a morte, parla con gli “scomunicati” dei suoi tempi. La legge può e deve essere “trasgredita” solo quando deve cedere il passo a quella più grande della Carità e mai per egoismo o altri fini. Gesù è il medico venuto per i malati (cfr. Mt 9,12), si è incarnato per darci la Vita vera, quella che porta alla sovrabbondanza di Gioia e Pace, facciamoci suoi imitatori per essere anche noi artefici di felicità.

Felice Domenica.

Fra Umberto Panipucci