Segretario comunale, a Campomarino si cambia. I dubbi dei 5stelle

“Pochi giorni fa, venerdì 26 marzo, si è tenuto un consiglio comunale monotematico “urgente”, per approvare la delibera per la cessazione anticipata dell’incarico al Segretario comunale Dott. Ciro Ramunni. Il Sindaco Silvestri ha richiesto la risoluzione anticipata in quanto, a suo dire, il deterioramento del rapporto con il Dottor Ramunni è divenuto tale da non più consentire la prosecuzione di una proficua collaborazione, sicché la presenza del Ramunni pare confliggesse con la visione di questa amministrazione per cui il rapporto di fiducia si è irrimediabilmente compromesso”. E’ quanto raccontano i consiglieri comunali del MoVimento 5Stelle di Campomarino. “Ci chiediamo quali siano mai le cause di questi deterioramenti?

Cosa mai abbia potuto danneggiare irrimediabilmente i loro rapporti?

Forse l’essere ligio al dovere e non farsi condizionare da decisioni azzardate?

Ci torna in mente una segnalazione fatta non poco tempo fa dal Segretario Ramunni, quando ha inviato una lettera all’Anac, nella quale evidenziava accordi poco chiari da parte di un Consigliere di maggioranza.

O anche quando diede parere contrario, sulla nomina di due dipendenti comunali, a ricoprire il ruolo di Responsabili di Servizio senza requisiti, ma la perseveranza di questa inconcludente amministrazione, non ha prodotto null’altro che l’annullamento dei procedimenti firmati, per ben due anni, da responsabili illegittimi! Tante sono le segnalazioni avute, su molte situazioni poco chiare ed è evidente che il Segretario Ramunni non poteva far finta di nulla e la rottura è stata inevitabile.

Per tutto ciò, e presumibilmente altro, l’amministrazione ha visto bene di metterlo alla porta in malo modo e in sostituzione viene nominato un fedele collaboratore del Sindaco Francesco Roberti! Il nuovo Segretario, il Dott. Michele Smargiassi, è già inserito da Roberti, negli uffici della Provincia, a ricoprire il ruolo di Segretario Generale della Provincia, cosicché a Campomarino toccherà un Segretario part-time (a 12 ore), piuttosto che a tempo pieno, con un ulteriore esborso di denaro dei contribuenti per pagare le inevitabili trasferte (impensabile per le nostre criticità), dato che la sede principale è Campobasso. Ma d’altronde da quasi tre anni, i bisogni e le opportunità dei cittadini di Campomarino, sono sotto l’influenza di altre persone.

Come per le nomine del Cosib, dove Roberti ha sancito che Campomarino fosse estromessa per far spazio ad un Sindaco, che con la zona Cosib non ha nulla a che vedere…e ancora quando (dopo le direttive imposte), il Sindaco Silvestri ha dato l’imbarazzante esito della mancata firma da parte del comune di Campomarino per chiedere l’apertura del Vietri di Larino, accodandosi al Sindaco Roberti, relegando le speranze dei cittadini di Campomarino ai vari cambi di pensiero di Toma…e ancora adesso con la nomina del Segretario Comunale! Ci chiediamo, a questo punto – concludono i pentastellati – quando sarà che per uno stato di famiglia dovremmo recarci a Termoli?

Povera Campomarino. ToBeContinued…”.