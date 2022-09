Segregata in casa dal fratello e dalla cognata: i due negano tutto 

Hanno negato tutto ai microfoni della giornalista Rai, Giulia Serenelli, nel servizio andato nella serata di ieri, 13 settembre, alle 20 sul Tg1 il fratello e la cognata di Lucia, la donna di 65 anni segregata in casa per 20 lunghi anni.

La donna, rimasta prematuramente vedova, era stata inizialmente ospitata a casa del fratello. All’epoca aveva circa 45 anni. Così si trasferì a Casalciprano ma, quel gesto di accoglienza e apparente benevolenza da parte di fratello e cognata, presto si sarebbe trasformato in dura segregazione.

“I primi anni di convivenza trascorrono in tranquillità – si legge nella nota stampa dei Carabinieri di Bojano — ma dopo poco, la donna inizia a diventare un peso e viene costretta a spostarsi in una stanza ricavata di fianco alla legnaia, priva di qualsivoglia forma di riscaldamento, come lo è tuttora”.

La clausura forzata era sono agli inizi e accade qualcosa che la trasforma in una sorta di prigionia senza che un giudice l’avesse mai disposta.

Per anni non ha subito cure mediche, e solo sporadicamente veniva accompagnata da una parrucchiera, dove era “sorvegliata” a vista dalla cognata, non è mai più uscita da sola neanche per andare sulla tomba del defunto marito e non le è stato mai concesso di fare due chiacchiere con nessuno”.

E nei giorni scorsi è giunta la svolta. Grazie ad una segnalazione anonima i Carabinieri hanno avviato indagini e verifiche che, purtroppo, avrebbero confermato la segregazione ponendole fine.

Al momento il fratello e la cognata sono solo indagati.