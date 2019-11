Seggiolini anti abbandono, dietrofront: niente multa almeno fino a marzo

Niente multe per chi non installa subito i seggiolini anti abbandono per i bimbi fino a 4 anni. O meglio, arriverà uno slittamento e, forse, anche la possibilità di vedersi restituire quanto pagato per chi, nel frattempo, incappa nella sanzione. Come promesso dalla ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli, la maggioranza si prepara a varare una moratoria per consentire alle famiglie di adeguarsi al nuovo obbligo sotto forma di emendamento al decreto fiscale collegato alla manovra. Il Pd pensa a mettere in stand by le sanzioni almeno fino a marzo del 2020, mentre il Movimento 5 Stelle propone uno slittamento fino a giugno e, appunto, la possibilità di richiedere indietro i soldi pagati per le multe prese dal 7 novembre fino alla conversione del decreto, quando la moratoria diventerà effettivamente operativa.