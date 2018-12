Sedotta e abbandonata denuncia il suo ex che le ha rubato l’anello

VENAFRO

Vittima di una truffa, decide di denunciare tutto per evitare che altre donne finiscano come lei. Una signora di Isernia è stata sedotta, tramite Facebook, da un uomo di Venafro. La donna dopo aver ricevuto la richiesta di amicizia su Facebook da parte dell’uomo con cui ha iniziato a parlare fino ad innamorarsi. I due piccioncini si frequentano fino a conoscersi fisicamente e da lì che nasce la vera o presunta storia d’amore. Lei molto attratta da lui, fa il primo passo e al primo compleanno arrivano i primo regali. Infatti, la donna innamorata di lui, alla prima occasione le fa il primo regalo. Fin qui sembrerebbe una storia romantica tra i due, ma la trappola è dietro l’angolo. Infatti l’uomo alla prima occasione non si lascia sfuggire l’occasione di ripagare il “gesto” d’amore, e decide di regalargli un bel brillante, ma mancano le misure e allora il “compagno” chiede alla donna di poter avere un anello in prestito, la donna accetta e gli consegna uno d’oro e di valore. Passano i giorni e il famoso regalo non arriva, anzi il rapporto anche sul social network precipita e si dividono. A quel punto, la donna, richiede indietro l’anello di valore, ma lui di restituire l’anello non ne vuole sapere. Allora la donna intuisce di essere stata sedotta, abbandonata e umiliata, decide di denunciare l’uomo ai Carabinieri. Ora toccherà ai carabinieri capire ci sta mentendo. Rex