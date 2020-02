Sedioline per la scuola disponibili all’isola ecologica di Santa Maria de Foras

CAMPOBASSO. «All’isola ecologica di Santa Maria de Foras sono disponibili, per chi ne avesse bisogno, sono disponibili diverse sedioline tipo scuola, di varia misura. Non sono nuove ma sicuramente in buono stato e pienamente utilizzabili dopo una bella ripulita. Sono state dismesse da alcune scuole in città, ma buttarle via sarebbe un vero peccato. Il ritiro, ovviamente, è gratuito e sarà possibile farlo da domani, lunedì 24 febbraio, e per tutta la settimana». Lo ha scritto l’assessore comunale all’Ambiente di Campobasso, Simone Cretella, sul suo profilo social ufficiale corredandolo di foto relative al materiale in questione.