Sede Unimol di Termoli chiusa, Occhionero: “La Dad deve essere ultima ratio”

Interviene sulla chiusura della sede staccata dell’Unimol di Termoli la parlamentare di Italia Viva, Giuseppina Occhionero. Sotto la lente la notizia che era già trapelata nei giorni scorsi della chiusura della sede bassomolisana e dell’attivazione della didattica a distanza. “Termoli, sede distaccata dell’Unimol – ha affermato la Occhionero in un suo intervento alla Camera – è chiusa dal 3 novembre perché corsi e esami si svolgono solo online. La DAD deve restare l’extrema ratio laddove non si riescano a garantire condizioni di sicurezza. I docenti non sono impiegati a cui si addice lo smart working. La formazione e l’educazione necessitano della dinamica del dialogo, del confronto tra docenti e alunni. Le comunità scolastiche e universitarie sono laboratori di democrazia, pluralismo, uguaglianza, di tolleranza, di sviluppo materiale e spirituale. Riapriamo le scuole e le università il prima possibile potenziando i trasporti”.