Sede Regione Molise: da gruppo campano proposta per realizzazione su area ex hotel Roxy

Nuova sede della Regione Molise e area dell’ex hotel Roxy (in pieno centro a Campobasso): un gruppo privato della Campania, la società Matigroup, ha inviato una proposta alla Regione per realizzare la nuova sede della Regione proprio nell’area dell’ex hotel Roxy.

La vicenda – come si apprende da un’agenzia Ansa – della nuova sede si trascina da anni, da quando nei primi anni duemila l’allora giunta regionale guidata da Michele Iorio acquistò lo stabile che ospitava l’albergo e i suoli circostanti con l’intenzione di realizzare lì i nuovi uffici istituzionali.

Da allora però tutto è rimasto fermo e l’edificio è da lungo tempo in totale stato di abbandono e degrado. Il gruppo campano, ora propone un project financing che prevede da parte della stessa società la costruzione a proprie spese della nuova sede regionale e in cambio, come contropartita, la richiesta di un canone di locazione alla Regione pari a 1,9 milioni di euro.

La Matigroup si farebbe carico anche delle utenze e del servizio di vigilanza riservandosi alcuni spazi per locali commerciali e parcheggi.

La Regione sta ora valutando la proposta. Nella eventuale fase successiva verrebbe aperto un bando di gara con la società che ha proposto il progetto che non potrebbe partecipare ma che avrebbe diritto di prelazione offrendo la stessa cifra del vincitore.