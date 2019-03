Sede dell’Agenzia delle Entrate, Striscia di nuovo a Isernia

Presunte irregolarità nella sede di Agenzia delle Entrate, in via Veneziale, Striscia la Notizia fa di nuovo tappa a Isernia. Questa volta l’inviato della nota trasmissione televisiva, Riccardo Trombetta, ha intervistato il sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio. Il servizio è andato in onda nella puntata di ieri sera, 11 marzo. Lo stesso Trombetta ha annunciato che a breve tornerà in città per acquisire ulteriori informazioni sullo stabile.

