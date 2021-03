Secondo punto vaccini a Isernia, sopralluogo con i Carabinieri all’Auditorium

Sopralluogo all’Auditorium di Isernia da parte di Comune e Carabinieri per l’organizzazione di un secondo punto di somministrazione dei vaccini oltre quello del Veneziale che non va oltre le cento, centoventi, dosi giornaliere. I Carabinieri sono disponibili a dare una mano a livello di logistica e di supporto all’organizzazione, che dovrebbe servirsi di medici e personale militare. Il Comune metterà a disposizione i locali dell’auditorium ma resta, a monte, il problema della fornitura dei vaccini che è a carico dell’Asrem. Ma ascoltiamo il sindaco di Isernia (L’INTERVISTA IN ALTO).