Secondo posto per l’orchestra Magliano dell’Istituto Omnicomprensivo di Larino: gli auguri del sindaco

Lo scorso 28 aprile l’Orchestra Magliano dell’Istituto Omnicomprensivo di Larino si è classificata al secondo posto nell’ambito della prima edizione del Concorso Nazionale di esecuzione orchestrale “Fioravanti Villirillo” a Crotone.

“Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Larino vogliono esprimere, ancora una volta, la gioia, l’orgoglio e i ringraziamenti verso un’orchestra scolastica che, da tanti anni, porta alto in Italia il nome della nostra città.

I nostri complimenti alle ragazze e i ragazzi, alle loro famiglie, alla preside prof.ssa Emilia Sacco, ai docenti Roberto Di Carlo (coordinatore), Irene Iaccarino, Loredana Vaccaro, Massimo Di Cristofaro, e a tutti coloro che si prodigano per questa meravigliosa realtà, per coltivare il talento presente in ogni giovane della nostra comunità.

I nostri migliori auguri per un futuro roseo di musica e di successi formativi”.