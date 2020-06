Secondo investimento in poche ore in pieno centro città a Campobasso

Una mattinata movimentata sul fronte degli incidenti a Campobasso. Dopo l’investimento in via Cavour (QUI l’articolo) costato il trasporto in ospedale per una donna ecco che la storia si è ripetuta anche in via Milano. A rimanere coinvolto è stato un signore che stava attraversando sulle strisce pedonali e che dopo l’impatto con l’auto è stato immediatamente soccorso dai medici del 118. Sul posto intervenuta la Polizia Municipale per svolgere i rilievi.

