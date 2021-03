Secondo giorno di screening su Termoli: su 287 tamponi antigeni un caso dubbio

Seconda giornata di screening epidemiologico gratuito oggi, 11 marzo, nella sede della Misericordia di via Biferno a Termoli, organizzato dall’amministrazione comunale per monitorare l’incidenza da Covid-19 in città. Sono stati processati 287 tamponi antigenici. 286 negativi, solo un caso è stato definito “dubbio”.

Lo screening riprenderà nella giornata di domani con le stesse modalità e con coloro che si sono registrati nel gruppo 3.

Questo il calendario fino a domenica prossima:

Venerdì 12 Marzo 2021 Gruppo 3

Sabato 13 Marzo 2021 Gruppi 4 e 5

Domenica 14 Marzo 2021 Gruppi 6 e 7

Si ricorda che per sottoporsi allo screening è necessario presentare il modulo già scaricato, compilato e stampato al momento della registrazione.