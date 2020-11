Secondo giorno di attività per il Drive-through dei Carabinieri (L’INTERVISTA)

In concomitanza con la seconda giornata di attività del Drive-through di contrada Selvapiana a Campobasso entrato in attività proprio nella giornata di ieri il Colonnello Emanuele Gaeta, Comandante provinciale dei Carabinieri, ha incontrato la stampa per illustrare nel dettaglio quanto messo in atto dall’Arma. Il drive-in in questione stato realizzato dall’Arma dei Carabinieri per alleggerire la pressione che grava sull’Azienda Sanitaria Regionale del Molise dato che i tempi di attesa in regione per i test molecolari sono ancora lunghi. Dunque proprio per aumentare la capacità di screening ed alleggerire il Cardarelli, è stato attivato il punto prelievi e il tampone sarà effettuato direttamente dall’auto. Il drive in, lo ricordiamo, sarà attivo tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e il sabato dalle 8.30 alle 11.30. Dovrebbero essere un centinaio al giorno i tamponi processati. Ci si può recare solo dopo essere stati contattati dall’Asrem e aver preso appuntamento. Una volta sul posto non si potrà scendere dall’auto fino all’effettuazione del tampone.

Nell’intervista il Colonnello Gaeta e il Maggiore Arianna Raffaldi, ufficiale medico presso la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso.