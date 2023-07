Secondo campus estivo nel giardino del Convento: allegria, divertimento, verde e tante nuove amicizie grazie all’impegno di Fra Umberto Balestrieri

Si respira aria di divertimento nel giardino del Convento di Sant’Elia a Pianisi! Fra Umberto Balestrieri ha allestito un parco giochi per i bimbi con degli straordinari gonfiabili e ha riservato all’interno dell’Oratorio Sant’Antonio degli spazi attrezzati per proporre diverse attività. I ragazzi tornano a vivere una meravigliosa e indimenticabile esperienza con la seconda edizione del campus estivo, che consentirà loro di scoprire nuove dimensioni, di conoscere nuovi amici, di imparare tante regole, di fare nuove conquiste per la loro crescita. Grande rispetto tra i bambini e affetto nei confronti di Fra Umberto e degli animatori volontari, che lo affiancano in questa bella iniziativa. Genitori e nonni accompagnano i bambini e spesso si trattengono con piacere a guardarli nelle loro espressioni di felicità. Un’organizzazione perfetta che rende piacevoli i pomeriggi di questa estate vissuta all’insegna della spensieratezza e dell’allegria tra il verde del Convento, sotto la guida di uno staff formidabile, pronto a mettersi a completa disposizione dei piccoli che aumentano di giorno in giorno, attratti da questo mondo di favola. msr