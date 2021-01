Seconda trasferta consecutiva per i Lupi contro il Porto S.Elpidio. Cudini cerca tre punti…con un occhio ai diffidati

Non c’è un attimo di sosta: il fitto calendario impone di ragionare una gara per volta. Il Campobasso, archiviato il successo di Genzano contro l’Albalonga, viaggia per la seconda volta in pochi giorni, questa volta per fare visita al fanalino di coda Atletico Porto S.Elpidio. Una gara sulla carta agevole, ma che nasconde insidie, come spesso accade quando una (potenziale) capolista affronta l’ultima della classe. C’è il rischio di sottovalutare il match e di puntare le antenne già sul Rieti, che mercoledì nel turno infrasettimanale sarà di scena al ‘Romagnoli’. Vietato sbagliare approccio, dunque, pur ragionando in una direzione che porta al mini-turnover.

Cudini potrebbe far rifiatare qualcuno in difesa (uno tra Dalmazzi e Menna, entrambi diffidati e il primo reduce da acciacchi), oppure optare per un ingresso a partita in corso per Bontà, anch’egli in odore di squalifica in caso di ammonizione. Sulla corsia di destra è pronto a giocare Fabriani. Il quarto e ultimo diffidato è Esposito: difficile però che il tecnico faccia a meno del fantasista di San Martino. Puntano ad una casacca da titolare anche Caricati, Tenkorang e Di Domenicantonio, che possono rientrare nelle rotazioni giunti alla terza gara in otto giorni.

L’avversaria. Per l’Atletico Porto S.Elpidio non è stato un avvio di campionato soddisfacente. Solo due punti raccolti in dieci gare, attacco sterile e nessuna vittoria. I marchigiani non hanno perso però la fiducia, convinti di poter risalire la china. “Il Campobasso non lo scopro certo io – ha spiegato alla vigilia il tecnico Gianluca Di Giacomi – è una squadra con grosse individualità e costruita per vincere. Noi veniamo da due sconfitte, ma ho visto segnali incoraggianti. La squadra è tranquilla, vuole proporsi ed ha fatto vedere buone cose anche con il Rieti. Pensiamo di poter fare una buona gara”. L.L.