Seconda tranche buoni spesa da 250mila euro: copertura fino ad esaurimento risorse. Dubbi dall’opposizione

Coniugare le necessità delle famiglie con quelle degli esercenti. Il comune di Campobasso svela i dettagli sulla seconda tranche sui buoni spesa, che nella prima ‘edizione’ aveva coinvolto, e garantito la copertura, per circa 4000 cittadini del capoluogo. Le misure restano confermate mettendo sul piatto, a partire dal 18 gennaio, circa 250mila euro, con ambedue gli avvisi pubblici facilmente scaricabili dal sito dell’Ambito Sociale Territoriale di Campobasso (https://ambitosocialecb.it).

Sarà importante, tuttavia, affrettarsi nel presentare regolare domanda, per non correre il rischio di restare tagliati fuori. Come confermato dall’assessore Paola Felice, infatti, “saranno accolte istanze fino ad esaurimento risorse”, un dettaglio quest’ultimo che non ha convinto il consigliere della Lega Alberto Tramontano. “Chi dichiara prima, viene accontentato – ha spiegato – per gli altri eventualmente possono emergere delle difficoltà. Vero che esistono dei requisiti, ma non sono ritenuti prioritari. Credo vada fatta una riflessione: finiti i fondi, rischiano di restare fuori diverse persone. E’ un meccanismo che andrà approfondito”.

L’assessore Felice ha infine confermato che la domanda deve essere inserita nella piattaforma web apposita. Per chi dovesse riscontrare difficoltà, è possibile inviare una mail o procedere con una telefonata che determini un appuntamento presso gli uffici di competenza.