Seconda tappa Molise Swim Cup Esordienti: Hidro Sport, Esordienti in gran spolvero

Percentuale altissima di vittorie portate a casa dai giovanissimi atleti della Hidro Sport in occasione della seconda tappa della Molise Swim Cup. Palcoscenico di questo appuntamento è stata la piscina comunale di Termoli dove, tra le sei corsie, si sono viste sfrecciare ripetutamente le cuffie giallo-blu che alla fine della manifestazione hanno contato ben 9 vittorie, 9 argenti e 2 bronzi.

La sezione mattutina dedicata alle esordienti B femmine nate nel 2012 e 2013 ed ai maschi 2011 e 2012, ha messo in evidenza la vittoria di Marta Ziccardi nei 200 rana in 3’30”9, quello di Maria Fiardi sui 100 SL in 1’29”4, a cui ha aggiunto anche l’altra ottima prestazione nei 100 dorso con l’argento ottenuto in 1’44”2; doppio argento per Gabriele Ricci con ottimi progressi sia nei 100 SL nuotati in 1’14”0, sia nei 100 dorso in 1’26”0; Luciano Iannetta ha conquistato il bronzo nei 50 farfalla con 38”3.

La sessione mattutina si è conclusa con la disputa delle staffette in cui entrambi i quartetti Giallo-blu hanno conquistato la seconda piazza; la staffetta femminile composta da Fiardi-Ziccardi-Bellucci-Tremonte ha nuotato la distanza complessiva in 2’43”1, quella maschile lo ha fatto in 2’18”8 grazie al contributo di Ricci-Muccitto-Di Toro-Iannetta.

La crescita tecnica e prestativa di questi giovani atleti è stata evidente ed ha trovato ancora maggiore consistenza nella sessione pomeridiana della categoria esordienti A (femmine 2010/11, maschi 2009/10) in cui la Hidro Sport ha dominato in quasi tutte le discipline.

Gemma Guiderdone ha vinto in maniera perentoria le sue due gare individuali, i 50 dorso in 35”4 ed i 200 farfalla in 2’39”4 tempo con cui ha letteralmente fatto il vuoto dietro di se; stesse sensazioni di strapotere sono giunte anche dal doppio successo, con tempi eccellenti, nei 200 rana sia in campo femminile con Maria Ludovica Tremonte in 3’05”3, sia in quello maschile con Christian Giamberardino in 2’52”3.

Brilla nei 50 SL Eleonora Patierno che si impone in 30”9 e si regala anche l’argento nei 400 SL nuotati in 5’21”6; Riccardo Mariano fa “suoi” i 50 dorso in un notevole 33”4, gara in cui precede il compagno di squadra Vladislav Khamchuk che nuota in 35”2, argento ribadito anche nella gara dei 400 SL in cui timbra 5’07”1; a completare questa lunga striscia di podi individuali ci pensano Martina Notardonato che conquista l’argento nei 200 farfalla in 3’01”4 ed il bronzo di Alice Palladino nei 400 SL con 5’24”3.

Il finale di giornata regala la cavalcata vincente del quartetto femminile della 4×100 SL in cui Patierno-Palmieri-Palladino-Guiderdone dettano un ritmo insostenibile per tutte le avversarie e si impongono con largo margine in 4’39”7; argento per il quartetto maschile che ottiene 4’27”4 grazie alle prestazioni di Mariano-Giamberardino-Fasciano-Marra.