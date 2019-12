Seconda Mostra Presepiale alla Palazzina Liberty e pista di ghiaccio nell’adiacente Villa Maria

Doppio appuntamento nel weekend a Venafro. Nella prima serata odierna (h 18.00) ci sarà l’inaugurazione della “2^Mostra Presepiale” nella Palazzina Liberty, con presepi di varie grandezze e realizzazioni per la gioia degli appassionati di ogni età. Ad allestirli e presentarli sono fanciulli ambosessi, giovani e adulti che per il secondo anno consecutivo si cimentano in una prova quanto mai avvincente e spettacolare, che certamente sarà un ennesimo successo di consensi, presenze, giudizi e partecipazioni dopo l’exploit della prima mostra dello scorso anno. Anche quest’anno presentano presepi studenti dell’obbligo e delle superiori, giovani ambosessi, artigiani del settore, impiegati, pensionati e comuni cittadini, cimentandosi in un’arte manuale quanto mai avvincente e particolare, quella presepiale appunto. Ce ne sarà di tutti i gusti o di ogni fattezza, per la gioia e l’ammirazione di ciascun visitatore. La Mostra resterà aperta sino al 6 gennaio 2020 e sarà visitabile tutti i giorni, sia al mattino che al pomeriggio. L’altro appuntamento popolare del sabato : l’apertura della pista di ghiaccio all’interno dell’adiacente Villa Maria, i giardini pubblici di Venafro. La struttura, voluta dal Comune, avrà lo scopo di coinvolgere piccoli, giovani e adulti ambosessi perché trascorrino l’imminente periodo festivo di fine anno tra sport e divertimento, pattinando piacevolmente sul ghiaccio artificiale.

Tonino Atella