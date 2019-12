Seconda laurea per Mariano. Non è stata la prima e non sarà l’ultima volta che ci vantiamo di te. Ci hai reso orgogliose! Congratulazioni dottore bis! Offri da bere a tutte. Osa vivere la vita che hai sognato e vai avanti a realizzare i tuoi sogni. Auguri dalle colleghe e dalla redazione del Quotidiano del Molise.