Seconda fase dello screening gratuito a Termoli, al via le prenotazioni

Sono aperte le adesioni alla seconda fase dello screening epidemiologico gratuito voluto dall’amministrazione comunale di Termoli. Il drive-through si terrà con le stesse modalità presso la sede della Miseridordia di Termoli dove saranno a disposizione i volontari della Confraternita con gli infermieri volontari del Cives. Per aderire allo screening è possibile registrarsi tramite il sito internet del Comune di Termoli all’indirizzo www.comune.termoli.cb.it

Gli interessati, dopo aver sottoscritto l’adesione, dovranno stampare e compilare il modulo di espressione al consenso che dovrà essere presentato ai volontari il giorno in cui si sottoporanno al tampone antigenico rapido. In questa seconda fase lo screening si terrà in sei distinte giornate. I tamponi disponibili sono 4200. L’amministrazione comunale ringrazia i volontari di Misericordia e Cives che si sono messi subito a disposizione per questa importante iniziativa tesa al monitoraggio dell’incidenza del Covid-19 sulla popolazione termolese. L’esito del tampone sarà comunicato tramite l’indirizzo di posta elettronica indicata al momento della registrazione.

DI SEGUITO LE DATE IN CUI SI SVOLGERA’ LO SCREENING EPIDEMIOLOGICO

(ore 9-13 e ore 14-17)

VENERDI’ 9 APRILE

SABATO 10 APRILE

DOMENICA 11 APRILE

VENERDI’ 16 APRILE

SABATO 17 APRILE

DOMENICA 18 APRILE