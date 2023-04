Seconda edizione del concorso musicale “Mic Drop 2023” per promuovere la cultura tra i giovani

Il Comune di Campobasso, tramite l’assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili, e l’Ambito Territoriale Sociale (ATS) di Campobasso, intendono organizzare l’evento musicale e di promozione della cultura della prevenzione, “Mic Drop 2023 – Concorso musicale”, aperto a tutti i giovani artisti (solisti e band musicali), residenti nella Regione Molise, di età compresa dai 15 anni ai 29 anni.

Il concorso musicale, sarà suddiviso in due Fasi: Fase Preliminare e Fase Finale. Alla Fase preliminare, prevista tra i mesi giugno e agosto 2023, accederanno al massimo 20 concorrenti, selezionati da un’apposita Giuria a seguito di valutazione delle domande pervenute. La fase preliminare sarà effettuata presso locali pubblici del territorio comunale. Alla Fase Finale, prevista tra i mesi di agosto e settembre 2023 (la data e il luogo dell’evento finale saranno comunicati successivamente), potranno esibirsi al massimo 8 concorrenti che avranno superato la fase preliminare in base alla valutazione della Giuria.

Possono partecipare all’iniziativa musicisti/band giovanili locali che abbiano i seguenti requisiti: siano residenti nella Regione Molise; abbiano un’età compresa tra 15 e 29 anni, ovvero, in caso di band, un’età media dei componenti non superiore a 29 anni. Si precisa che peri minorenni l’esibizione sarà subordinata alla acquisizione delle necessarie autorizzazioni dei genitori o di chi ne fa le veci.

Le domande di partecipazione all’iniziativa dovranno essere compilate utilizzando l’apposito modello allegato all’avviso pubblico, scaricabile dal sito del Comune di Campobasso www.comune.campobasso.it e/o dell’ATS www.ambitosocialecb.it.

Dette domande dovranno essere consegnate a mano o pervenire a mezzo raccomandata A/R presso il Settore Politiche Sociali e Giovanili in Via Cavour 5 -2° piano (al dott. Pierpaolo Tanno 0874/405409) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12 giugno 2023.