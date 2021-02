Il Circolo neoilluminista ‘Donna Olimpia Frangipane’ indice la seconda edizione del Concorso letterario “Come io vedo il mondo” – L’amicizia, legame eterno. Il concorso è indirizzato a uomini e donne, età minima di 16 anni, che possono partecipare con racconti brevi, saggi e poesie in lingua italiana o in altra lingua se corredati da traduzione, scritti al computer. Il concorso, pensato come un ‘salotto letterario’ in cui promuovere lo sviluppo della cultura, del pensiero critico, della libertà di idee, nella sua seconda edizione, si interroga sull’importanza dei legami di amicizia nella nostra vita sociale e relazionale. L’amicizia: un sentimento antico, misterioso e presente in ogni tempo e in ogni luogo della civiltà. Nei legami di amicizia è possibile trovare affetto, complicità, libertà, rispetto, condivisione, scelta? Superando incertezze, diversità ed ostacoli? Dal reale al virtuale, l’amicizia lega ancora gli esseri umani e il loro modo di vivere e vedere il mondo? I racconti/saggi inediti devono avere una lunghezza minima di 5000 battute (spazi inclusi) e massima di 10000 battute (spazi inclusi), mentre le poesie, anch’esse inedite, non possono superare i trenta versi. Ogni foglio deve essere scritto su una sola facciata. Non saranno ammessi formati diversi da quanto previsto. I lavori potranno essere inviati, in formato cartaceo (indirizzo: Associazione Culturale ‘Donna Olimpia Frangipane’, Via Marconi 2, 86030 Castelbottaccio (CB)-solo posta ordinaria o prioritaria) o in formato elettronico (email: donnaolimpiaf@gmail.com – oggetto: iscrizione opera al concorso letterario ‘Come io vedo il mondo’) entro il 15 maggio 2021.