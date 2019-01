Sea Watch, l’avvocato molisano Di Pardo valuta altro ricorso al Tar contro Salvini

REDAZIONE

La scorsa estate aveva presentato, insieme ad altre associazioni, un ricorso al tribunale amministrativo contro il ministro degli Interni Matteo Salvini. Salvatore Di Pardo, avvocato molisano, ora ci riprova. «Stiamo valutando di presentare ricorso al Tar contro Salvini anche sul caso della Sea Watch 3, come per la Diciotti»ha affermato Di Pardo. Stando alla tesi dell’accusa il ministro Salvini sarebbe reo di aver sequestrato ben 177 migranti a bordo della Diciotti.

«Noi facemmo ricorso al Tar -continua l’avvocato- con una serie di associazioni perché chiedevamo quale è l’atto che consente al ministro e a tutto il governo di tener ferme le persone su una nave, atteso che la libertà di circolazione può essere limitata solo da un intervento dell’autorità giudiziaria. Perché Salvini può fare deroghe alle procedure? È questo il punto: e vale sia per la Diciotti, che è una nave italiana e quindi i migranti saliti a bordo erano già in territorio italiano, che per la Sea Watch 3, che è nave olandese, ma ha soccorso migranti e ha diritto ad attraccare in un porto sicuro, tra i più vicini evidentemente. Questo dice la legge».

«L’intervento del Tribunale dei ministri è quasi un atto dovuto alla luce di quello che è stato il comportamento del ministro Matteo Salvini – continua Di Pardo – Noi lo avevamo evidenziato davanti al giudice amministrativo. Avevamo all’epoca impugnato i provvedimenti in seguito al tweet di Salvini con il quale di fatto era stata impedita l’attività della Pubblica amministrazione e di fatto impedito lo sbarco dei migranti. Oggi il Tribunale riconosce che non è stato un atto politico, ma un’azione indebita del ministro sull’attività amministrativa che di fatto ha confinato esseri umani su una nave. Una conferma delle argomentazioni contenute nel ricorso al Tar che poi è stato immediatamente seguito dallo sbarco dei migranti».

E continua: «Nel caso della Diciotti non c’era un provvedimento strutturato che diceva perché si derogava alla procedura amministrativa di far sbarcare queste persone e perché si derogava a quanto stabilito dai trattati internazionali. C’era solo un tweet del ministro. Mi sembra che si continuino a mischiare le posizioni sull’immigrazione con il salvataggio delle persone in mare. Il tutto è invece regolato da leggi italiane e internazionali. Il tutto in barba alla legge e interferendo con i procedimenti amministrativi».