Sea Spa, con il Comune di Campobasso, entra nelle “Scuole Sostenibili”

Nell’ambito del Contest Rifiuti Zero e Impatto Zero si sono incontrati gli studenti delle classi primarie e secondarie di primo grado degli Istituti Jovine, Petrone e Montini. Prossimi appuntamenti con gli alunni della Colozza e D’Ovidio

Un momento di forte condivisione ha visto protagonisti gli studenti delle classi primarie e secondarie di primo grado degli Istituti campobassani che hanno dialogato sull’importanza della raccolta differenziata e non solo. Il 20 e 21 marzo sono stati, infatti, giorni in cui i rappresentanti della Sea Spa e del Comune di Campobasso sono intervenuti nelle aule dell’Istituto Jovine, Petrone e Montini per seguire da vicino le attività che stanno coinvolgendo le classi aderenti al progetto Scuole Sostenibili. Nell’

anno 2021/2022 ha preso piede tra 1700 alunni lo straordinario percorso del Contest Rifiuti Zero che, in questa annualità, ha visto aggiungersi un ulteriore tassello con il Contest Impatto Zero. Due distinti percorsi educativi basati sul “learning by doing” ma che convergono in un unico obiettivo: proporre momenti di approfondimento per lo svolgimento pratico di azioni di sostenibilità ambientale.

La delegazione ha avuto modo di apprezzare come sia ormai entrata nelle abitudini quotidiane degli studenti la “merenda sballata” e, nelle classi della secondaria di primo grado, vedere un’accurata elaborazione di dati per il calcolo del proprio impatto sull’ambiente.

“Siamo felici di aver convinto i nostri genitori a prepararci una merenda senza imballaggi. Non solo, è molto più gustosa e salutare”. Sono state queste le parole riportate all’unisono dai più piccoli. E ancora: “Abbiamo appreso come sono cambiati i tempi rispetto ai nostri nonni facendo loro delle interviste. Ci piacerebbe riuscire a dare il nostro contributo e avere un impatto minore sull’ambiente”.

Dopo questi primi incontri, Sea Spa e il Comune di Campobasso saranno la prossima settimana presso gli Istituti Colozza e D’Ovidio.