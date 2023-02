Sea Spa all’EcoForum Molise di Legambiente: illustrati obiettivi e risultati su Campobasso

Servizi e Ambiente Spa (SEA) è stata ospite di “EcoForum Molise” promosso da Legambiente Molise Aps: importante momento di riflessione, giunto alla quinta edizione, che approfondisce il tema dell’Economia circolare e dei rifiuti in regione.

L’evento è stato caratterizzato dall’organizzazione di diversi momenti di confronto e nell’ambito della tavola rotonda “La gestione dei rifiuti in Molise: ostacoli ed opportunità” l’Amministratore Unico di SEA Spa, Stefania Tomaro, ha potuto illustrare gli aspetti gestionali dell’unica società pubblica del settore dell’intera regione Molise.

A margine dell’incontro, il commento dell’A.U. Stefania Tomaro: “Vorrei ringraziare Legambiente Molise per aver fornito l’opportunità a SEA di illustrare la programmazione e il lavoro finora svolto a servizio della città sulla base di un Piano industriale approvato nel 2016 e che dopo una revisione nel 2021, necessaria anche all’adeguamento legislativo, di concerto con l’Amministrazione comunale, ha avuto un forte impulso verso la realizzazione degli obiettivi: la riorganizzazione aziendale e l’implementazione dei servizi, l’estensione della raccolta differenziata porta a porta, la comunicazione istituzionale e pubblica a servizio dei cittadini, l’attenzione per gli aspetti amministrativi e di bilancio certificati anche dalla Luiss”.

“L’incremento della raccolta differenziata del 15% a gennaio di quest’anno rispetto a gennaio del 2022, l’incremento della quantità di rifiuti umidi raccolti su base annua e il drastico calo della quantità di rifiuti non riciclabili di circa 1800 tonnellate nel 2022 rispetto al 2021 sono risultati tangibili che attestano i comportamenti virtuosi dei cittadini”.

Si riporta il testo del contributo editoriale pubblicato sul dossier “Comuni Ricicloni 2022” di Legambiente Molise reperibile al link dossier-CR-Molise-2022_web1770103814.pdf (ricicloni.it).

Continua l’impegno di SEA S.p.A per garantire la crescita della raccolta differenziata nel Comune di Campobasso

Società pubblica a servizio della città e del territorio

Servizi e Ambiente Spa (SEA) dal 2021 riparte con un restyling della comunicazione e della pianificazione dei servizi attraverso la revisione del Piano industriale, migliorando e consolidando le scelte operative già adottate nel 2016. Una revisione necessaria a garantire in termini di “circolarità gestionale” anche rappresentata dal nuovo logo, il proprio equilibrio operativo in termini di raggiungimento di obiettivi di raccolta differenziata e adeguamento ai nuovi scenari di legislazione/regolazione.

Il processo di revisione, approvato dal Comune di Campobasso con

contestuale approvazione dei relativi investimenti della sua partecipata,

certifica la qualità dell’esperienza territoriale di SEA e garantisce la

disponibilità degli strumenti necessari ad implementare gli obiettivi di raccolta differenziata. Nella pianificazione si confermano gli stessi sistemi di raccolta già prescelti nel 2016, ovvero: il sistema porta a porta (completato nel 2022) ed il sistema di raccolta di prossimità stradale informatizzato (da completare nel 2023).

Riorganizzazione e investimenti

L’Azienda ha risposto alla sfida della riorganizzazione dei servizi tradizionali, di igiene urbana (raccolta e spazzamento) tenendo conto dall’indiscutibile difficoltà di reperire materie e repentina impennata dei prezzi, proseguendo nella promozione della raccolta porta a porta. Nel biennio 2021/2022 si è attivato un processo di rinnovamento in termini di mezzi e di processo, inclusi quelli di rilevazione dati con nuovi software e hardware “integrati”. Sono stati attivati ed in parte completati gli investimenti necessari e si è investito nelle risorse umane (operative e amministrative) in termini numerici e di formazione.

Raccolta differenziata in continua crescita: 15% in più a gennaio

Il trend di crescita, seppure attivato su un percorso accidentato da fattori esterni, supporta le scelte operate: a valle dell’estensione del servizio porta a porta nel 2022 la raccolta differenziata è aumentata di 6,31% rispetto all’anno 2021 attestandosi al 44,12% (nel 2019: 28,55%; nel 2020: 33,03%; nel 2021: 37,81%; nel 2022: 44,12%) Conforta notevolmente il dato registrato su base mensile: gennaio 2023 si chiude con un incremento del 14,90% rispetto al 2022, portando il dato di RD al 51,28%. Non solo: migliora la qualità della raccolta carta come dimostrano i campionamenti espletati nel mese di novembre 2022 in collaborazione con Comieco, che attestano un livello di purezza e qualità della raccolta, superiore al 95%.

Nel 2022 aumenta il quantitativo di materiale avviato al riciclo e si riduce il quantitativo di indifferenziato prodotto (- 1.875 tonnellate rispetto al 2021) grazie all’impegno dei cittadini e alla ferma volontà dei soggetti coinvolti di proseguire nel percorso tracciato.

Comunicazione istituzionale e attenzione alle esigenze ai cittadini

Il 2023 inizia adeguando i servizi rispetto alle esigenze di trasparenza ed ottimizzazione gestionale: introdotto un nuovo calendario di raccolta (potenziata la raccolta della carta), si implementa lo sportello fisico, rafforzando l’Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) ora stabilizzato in piazza Molise 70 (nuova sede SEA), si prosegue con la comunicazione on line e si rafforza il Numero Verde dedicato al servizio, ora integrato con quello del Comune. In parallelo sono stati avviati diversi progetti facenti parte del piano di comunicazione 2022/2023 che, sulla scia di quello precedente, potenzia la presenza aziendale, in termini di immagine, gestione di strumenti social, rapporto con gli utenti. Continua anche per il 2023 il coinvolgimento di diversi target di cittadini. Si punta ad attivare due progetti speciali per le famiglie e le utenze domestiche: raccolta presidiata di oli e raccolta presidiata di piccoli Raee, anche attivando collaborazioni ad hoc con consorzi di filiera. Prosegue il coinvolgimento degli studenti con l’attivazione del progetto Campobasso Scuole Sostenibili: anche nella II edizione coinvolge oltre il 50% della popolazione studentesca delle scuole primarie e secondarie di primo grado di tutti gli istituti pubblici della città in un ambizioso progetto di formazione ed educazione ambientale.

Sostenibilità aziendale e sostenibilità ambientale

Nel 2022 SEA spa è stata inserita tra le 203 aziende di capitale di medie dimensioni premiate all’Università Luiss Guido Carli in occasione della III edizione nazionale di “Premio industria Felix – l’Italia che compete”. Lo studio ha premiato le performance gestionali, l’affidabilità finanziaria e la sostenibilità di SEA tra le imprese pubbliche ad aver goduto di tale riconoscimento. I risultati raggiunti non possono che confermare per il biennio 2023/2024 la volontà di garantire l’impegno e professionalità a servizio della collettività. Da questo riconoscimento da considerare un punto di partenza e non un punto di arrivo, continua il percorso di solidità aziendale tracciato da SEA nell’erogazione del servizio di pubblica utilità.