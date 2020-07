Sea, l’avvocato Tomaro nuovo amministratore unico della municipalizzata

L’avvocato Stefania Tomaro è il nuovo amministatore unico della Municipalizzata Sea, questa mattina la conferenza stampa di presentazione in Comune a Campobasso alla quale ha preso parte il sindaco e lo stesso funzionario. L’avvocato Tomaro, nel ripercorrere brevemente i suoi trascorsi professionali in altre municipalizzate durante gli ultimi 15 anni, ha parlato di «sfida per l’implementazione di un servizio che dovrà diventare più efficiente e di stretta collaborazione con il Comune di Campobasso». In alto i due interventi del sindaco Gravina e dell’avvocato Tomaro.