Sea, Gianfranco Spensieri nuovo presidente del Cda

CAMPOBASSO

Il sindaco Antonio Battista alla fine dello scorso gennaio emanò l’avviso pubblico per il rinnovo del Cda della municipalizzata Sea e dei componenti del collegio sindacale. Oggi sono arrivati i decreti sindacali con i nuovi incarichi. Tra i numerosi curricula ecco chi sono i volti scelti per gestire, almeno in questa fase di caos e di campagna elettorale, il servizio di raccolta differenziata e sgombero neve nel comune di Campobasso.

Il nuovo presidente della Sea, che va a prendere il posto di Stefano Sabatini – il cui incarico insieme a quelli dei componenti del Cda è decaduto nel corso dell’ultima assemblea con l’approvazione del Bilancio – è Gianfranco Spensieri, volto noto di MeteoinMolise. Insieme a lui nel Cda, resta l’uscente Enza Iannetta, ed entra Sandro Addona. I nuovi componenti del collegio sindacale sono Giovanni Zurlo (presidente), Mario De Simio e Maria Paventi. Le nomine della Sea sono di natura politica e già comportano, a poche ore dai decreti sindacali, i primi malumori all’interno di Palazzo San Giorgio.