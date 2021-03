Sea: far sparire i cassonetti entro il 2021 e «continuare a sensibilizzare i cittadini sulla differenziata»

Far sparire i cassonetti entro la fine del 2021, creare ancora maggiore coinvolgimento tra i cittadini e rivisitazione del sito e dei contenuti: questo il nuovo biglietto da visita della Sea che ha inteso rilanciare i propri servizi e avviare una campagna di comunicazione innovativa. Un progetto che si sta concretizzando attraverso la sinergia tra Comune e società Ewap. A illustrare tutte le progettualità l’amministratore unico di Sea, Stefania Tomaro, Carlo D’Angelo (project manager di Ewap) e l’assessore all’Ambiente del Comune di Campobasso.

«Vogliamo promuovere -ha detto D’Angelo – una economia circolare e perseguire obiettivi aziendali e fare in modo che siano diffusi tra la popolazione. Vogliamo dare strumenti alla cittadinanza per svolgere il loro ruolo in maniera virtuosa e ottimizzare i sistemi di comunicazione esistenti. Per questo abbiamo svecchiato il sito internet e creato una pagina Facebook (servizi ambiente Campobasso). Durante la presentazione è stato anche mostrato un video che riassume l’attività degli ultimi mesi».

«Abbiamo lavorato – ha detto la Tomaro – effettuando una ricognizione di ciò che si è già e lavorando sulla direzione che si vuole seguire. Il servizio deve essere potenziato. Con consapevolezza da parte di tutti. Non tutti cittadini sanno che c’è un punto informativo della Sea, non tutti sanno che ci sono calendari per ritiro. È importante continuare a sensibilizzare la popolazione su rifiuti e sostenibilità aziendale per diffondere il verbo della differenziata in città».