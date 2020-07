Se vuoi che ti fiorisca il cuore

XV Domenica del tempo ordinario

Commento a Mt 13,1-7

L’evangelista Matteo pone la celebre parabola del Seminatore alla fine degli episodi relativi alla missione evangelizzatrice dei discepoli descritta nei capitoli precedenti (10-12), gli stessi che abbiamo seguito nelle scorse liturgie domenicali. Gesù affida l’insegnamento alla folla e ai discepoli: i semi sono stati piantati, tutto ora dipende dall’accoglienza e l’attenzione di chi li ha ricevuti.

Ci troviamo difronte uno dei più importanti insegnamenti di Gesù, che getta luce sulle motivazioni per cui l’accoglienza della Parola (il seme) può portare frutto oppure no. A supporto di questa tesi c’è il fatto che questo insegnamento è riportato dai 3 vangeli sinottici: Mt 13,1-7; Mc 4,1-9; Lc 8,4-15.

Se vogliamo ogni parola è un seme che, se ben ricevuto, porta i suoi frutti nel bene e nel male. Per questo nel nostro giardino interiore crescono piante diverse, alcune nuocciono altre no, spetta noi decidere quali far prosperare. Ovviamente la Parola del Signore è il seme più prezioso, in quanto da esso dipende la nostra sopravvivenza spirituale. La pianticella che ne nasce è all’inizio fragile, per questo, se vogliamo che essa porti frutto, deve essere accudita con grande cura.

Ora proseguiamo con la lettura dei versetti e la loro meditazione.

+Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia.+

L’atto di uscire di casa fa pensare all’abbandono di ogni falsa sicurezza. Volendo parafrasare Schultz, l’autore della celebre serie Peanuts, ognuno di noi ha una sua “coperta di Linus”, ma questa nutre solo l’illusione di essere protetti, in realtà essa espone ancora di più al pericolo di ciò che abbiamo paura di affrontare. Gesù va verso il mare ed è seguito da una folla: un’immagine che ci riporta all’Esodo e al racconto del Mar Rosso, quando il popolo che seguiva Mosè, inseguito dal faraone, si trova schiacciato tra il suo esercito e i flutti insormontabili. Il Cristo si pone come unica speranza in una situazione senza scampo. Se vogliamo Egli è Mosè e quel mare che si apre per accogliere e difendere gli oppressi dalla furia dei loro nemici. Per i primi è salvezza per gli altri una minaccia. Le “grandi acque” hanno sempre una valenza fortemente ambivalente per gli israeliti, c’è sempre un legame con il male, la morte, ma nello stesso tempo, anche con la salvezza. La piccola e fragile barca dalla quale predica il Cristo è immagine della Chiesa che sul mare infido e oscuro della storia resta prodigiosamente a galla. Essa, con il sostegno dello Spirito, preserva il Corpo in cui tutti siamo compaginati come membra sane e sofferenti nel contempo.

+Egli parlò loro di molte cose con parabole.+

Le parabole non sono dissimili da uno scrigno colmo di grandi e inestimabili tesori, occorre una chiave per aprirlo: Cristo stesso, il quale mediante lo Spirito, illumina le menti di coloro che cercano con cuore sincero il divino sapere. Invano cerchiamo la verità nelle Scritture se prima non siamo disposti a farci sanare dalla nostra cecità e sordità spirituale.

+E disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare.+

Ancora una volta il verbo “uscire”, applicato al Seminatore non può che far pensare all’evento dell’incarnazione. Il Verbo si spoglia della divinità per venire a piantare in noi i semi preziosi della sua Parola, il quale frutto è la Salvezza, la Resurrezione e la Vita Eterna. Questo seme viene donato a tutti, in qualsiasi situazione il terreno si trovi.

+Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono.+

Le strade edificate dai romani erano lastricate di pietre, fatte per alimentare commerci e far muovere agevolmente carri ed eserciti. Quel terreno è sterile, perchè duro ed impenetrabile, come il cuore di chi è troppo occupato ad accrescere ricchezze e potere. La Parola non può portar frutto e il seme non resta ad aspettare che s’apra uno spiraglio nella roccia, perché il maligno agisce per privarcene al più presto (cfr. Mt 13,29)

+Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò.+

Dopo i duri di cuore è il turno dei pavidi: coloro che temono la prova, pur sentendo proprie le parole che vengono annunciate. Il terreno fecondo ai semi del Verbo non è profondo se le scelte non sono coraggiose e forti. Non ci si deve limitare all’apparenza e alla mediocrità di una fede ferma alla ritualità, senza l’opzione di una vita evangelica risplendente di profezia, quella vera, che non cerca compromessi davanti alla minaccia delle persecuzioni (cfr. Mt 13,20)

+Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. +

Infine tocca agli incostanti. Coloro che sono stati capaci di scelte forti e coraggiose e hanno testimoniato brillantemente le loro virtù, ma per aver sopravvalutato le loro virtù, si sono fatti distrarre dai surrogati di felicità, ma anche dalle preoccupazioni e dagli affanni. Questo succede quando dimentichiamo quale sia la gerarchia delle priorità nella nostra vita (cfr. Mt 13,22).

+Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti».+

Se vogliamo che la nostra vita diventi quel giardino fecondo e rigoglioso, lo scopo per cui il Seminatore ha lasciato l’amorevole e sicuro abbraccio del Padre, dobbiamo lavorare duramente: arare scacciando via i sassi delle paure che ci paralizzano; zappare, ossia strappare dal nostro cuore le erbacce che rubano risorse alla nostra vita e non ci permettono di indirizzarle verso le cose belle e sante; irrigare attraverso l’acqua pura e salutare della Grazia a cui attingiamo per mezzo della preghiera e dei sacramenti. L’impegno che avremo impiegato per questo santo lavoro produrrà un frutto di Grazia esponenziale, ovvero: si riceverà molto più di quello che si è dato (30 per 1, 60 per 1, ecc).

Felice Domenica.

Fra Umberto Panipucci