«Se vince il centrodestra parcheggi gratuiti per i termolesi sul lungomare»

REDAZIONE TERMOLI

«Sarà uno dei miei primi impegni personali quello di rendere gratuiti per tutti i termolesi, i parcheggi sul lungomare, perché prima di tutto vengono Termoli e i termolesi. Infatti, a tutti i residenti della nostra bellissima cittadina adriatica, verrà assegnato un adesivo con la lettera “T” che sta per Termoli, come segno o distintivo di riconoscimento». A dichiararlo è Elio Scutti, coordinatore cittadino di “Prima il Molise” e termolese da sempre che, in un incontro tenuto presso la sede del movimento in Via Panama, ha anticipato la sua probabile presenza in una lista alle prossime elezioni comunali. «La città di Termoli – ha proseguito Scutti – ha bisogno di una classe politica che valorizzi le idee che pervengono dal basso, dai cittadini e dal territorio e non più della solite stanze dove a decidere le sorti di una comunità sono sempre le solite due o tre persone. Il mio impegno per Termoli – ha continuato Scutti – sarà totale per dimostrare di come io ami questa città, la mia città, perché Termoli merita molto di più rispetto a quello che rappresenta oggi nel panorama politico regionale, perché Termoli deve essere dei termolesi ed ovviamente di certo non saranno i parcheggi la mia priorità ma il lavoro, lo sviluppo della città, una comunità a misura d’uomo. Come giustamente rivendica la nostra Aida Romagnuolo – ha concluso Scutti – dobbiamo restituire i luoghi simbolici della nostra città ai termolesi e pertanto, mentre per i nostri cittadini il parcheggio sarà gratuito, i non residenti continueranno a pagare».