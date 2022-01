Se tutto dovesse andare storto

di Marianna Meffe

Doomsday seed vault: il deposito di sementi per il giorno del giudizio.

Così viene soprannominato il Global Seed Vault, la cassaforte di semi provenienti da ogni parte della Terra, qui custoditi per salvaguardare la biodiversità agricola.

Progettata per attingervi nel caso in cui eventi disastrosi dovessero mettere a repentaglio la sopravvivenza dell’umanità, questa banca dei semi è posta in una struttura a prova di calamità, guerre e disastri nucleari.

Situata nel profondo gelo delle isole Svalbard, a nord della Norvegia, la cassaforte è infatti costituita da tre immense sale scavate nella roccia arenaria, 120 metri sopra il livello del mare .

Ad oggi sono qui conservate oltre un milione di varietà di semi diverse, che, grazie alla stabilità anche politica della zona, costituiscono una sorta di backup per le varie banche dei semi sparse nel mondo.

È già capitato infatti che, a causa della guerra, altre banche, come quelle in Iraq e in Afghanistan, andassero distrutte.

Già nel 2015 la Siria ha attinto al deposito delle Svalbard per ripristinare le proprie colture, devastate dai combattimenti e dalla morte o fuga di agronomi, coltivatori e altre figure che rivestivano ruoli di fondamentale importanza.

Recentemente però, l’imprevisto scioglimento del permafrost (di cui abbiamo parlato anche qui), ha causato delle infiltrazioni di acqua abbastanza preoccupanti.

È importante quindi preoccuparsi dei cambiamenti climatici anche nell’ottica di preservare questi luoghi.

La diversità agricola è infatti la nostra arma più potente, dal momento che entro il 2050 ci troveremo a dover sfamare oltre 10 miliardi di persone.

Un’alimentazione come quella corrente basata fortemente sulla carne necessita di grandi spazi per gli allevamenti e per le coltivazioni di foraggio per gli animali: servirebbero tre Terre per sfamare tutti.

Chiaramente impossibile.

Ecco perché depositi come questi rappresentano la nostra unica via di scampo: come l’ha definito l’ex Presidente della Commissione Europea,Barroso, questo è “un giardino dell’Eden ibernato, un luogo dove la vita può essere mantenuta in eterno, qualsiasi cosa succeda nel mondo”.