“Se telefonando”, il coro ragazze Punto di valore si esibisce a distanza

Un piccolo regalo dal coro ragazze Punto di Valore in tempi di coronavirus. Sei coriste e un pianista, sparsi per l’Italia, cantano come fossero in concerto. Buon ascolto!

Se telefonando” è una delle più belle canzoni italiane: è così che abbiamo voluto omaggiare l’Italia in questo periodo particolarmente difficile. L’idea è stata del nostro Maestro Alessandro Di Palma, che ci ha chiesto se, anche lontane, avessimo voluto cantare tutte insieme, “un po’ come ai vecchi tempi”. Negli ultimi anni, infatti, siamo state comunque distanti per motivi di studio o di lavoro ma ci siamo sempre potute riunire appena i momenti liberi lo permettevano. Quest’anno, invece, le cose sono andate in modo molto diverso, per noi come per tutti. E così, mentre ognuno si sforza per fare quel che può affinché tutto torni alla normalità il prima possibile, noi abbiamo contribuito a modo nostro, restando a casa ma facendo una delle cose che più ci piace fare: cantare.

Grazie al coro “Punto di Valore” abbiamo potuto esprimere noi stesse attraverso la musica e con questo video abbiamo continuato a farlo, a distanza certo, ma con lo stesso spirito sempre. Così abbiamo registrato dei video con i nostri cellulari, e li abbiamo uniti. Ognuna ha fatto la sua solita parte: per le prime voci chiare ci sono Fabiola Roberti e Micol Colapietra, per le seconde, invece, cantano Maria Giuditta e Jessica De Rosa ed infine, ai contralti, Marta Sorella e Claudia Simone. Abbiamo visto che il risultato non era affatto male, ma mancava qualcosa: ci serviva una base. Così il Maestro Gianluca De Lena ci ha aiutato con la sua bravura e il suo pianoforte.

Il coro è un simbolo di unità da sempre, un coro funziona solo se tutti fanno il loro dovere rispettando l’altro, un po’ quello che ognuno di noi diverrebbe fare in questo periodo.

Anche se ora, fisicamente, non avremmo mai potuto “essere un coro”, a distanza, da diversi chilometri di differenza le une dalle altre, siamo riuscite a ricreare quell’atmosfera di sempre.

Speriamo che questo bellissimo brano possa farvi cantare un po’ insieme a noi e possa farvi ricordare momenti felici.