Se non sa produrre software, a che cosa serve ancora la Molise Dati? I pesanti dubbi della Corte dei Conti sulla società in house della Regione

Ha ancora senso tenere in vita una società partecipata che da tempo, se non da sempre, non riesce a realizzare gli obiettivi per i quali è stata creata? Ha senso continuare a sborsare denaro pubblico per un’azienda che con il mancato funzionamento rappresenta una spesa molto importante, gravata, per giunta, di un’altra, ossia quella che si rende necessaria per ottenere da terzi servizi e prestazioni altrimenti non garantiti? Il pesante interrogativo sulla Molise Dati spa, la società informatica in house della Regione Molise, viene suggerito direttamente dalla Corte dei Conti di Campobasso.

Nel giudizio di parificazione appena emesso sul rendiconto generale dell’esercizio 2019, la Magistratura contabile mette in evidenza tutte le incongruenze che sembrano legarsi all’esistenza stessa dell’azienda che è stata fondata per fornire e curare innovativi servizi telematici alla Pubblica amministrazione locale e che, invece, per evidenti e “gravi inefficienze operative”, proprio così si esprime la Corte dei Conti del Molise, viene sistematicamente sostituita da società private più attrezzate e capaci di rispondere ai grandi mutamenti richiesti anche alla Regione per assicurare ai cittadini molisani diritti e servizi adeguati ai tempi.

In Molise va così da anni ormai, da anni accade che la Regione, per rispondere al processo di informatizzazione e digitalizzazione che il Governo centrale impone come passaggio fondamentale per una Pubblica amministrazione finalmente rinnovata, s’è vista costretta ad acquistare prodotti informatici da società terze, autorizzando, da ultimo, la nomina di un “responsabile esterno del trattamento dei dati e di disciplina dei trattamenti da parte dello stesso”. È l’atto della resa, è l’ammissione di non poter fare diversamente con quanto a propria disposizione: storie all’italiana, storie alla molisana. E di questo prende atto la Corte dei Conti, che non accusa la Regione, ma si sofferma sul dubbio dell’efficienza della sua partecipata.

“Riconoscere che Molise Dati spa non è dotata delle risorse per produrre e sviluppare software per la Regione Molise – ragionano i giudici contabili –, equivale ad ammettere l’impossibilità oggettiva della partecipata di realizzare l’oggetto sociale, la missione istituzionale e la ragion d’essere quale società in house, con tutte le conseguenze previste dal Testo unico per le società partecipate”. E allora, se una realtà produttiva non è in grado di produrre, perché tenerla in piedi? Il mercato, il buon senso e la legge indicano una sola soluzione possibile. Perché, e questo va sempre ricordato, i soldi pubblici non vanno sperperati e sempre più spesso gli sperperi sono in house, e non nei servizi erogati dai privati che sanno agganciare i tempi e assicurare buone prestazioni.