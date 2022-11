“Se non ora quando!”, consiglio regionale sulla sanità, Nicola Felice ‘suona la carica’

SE NON ORA, QUANDO!

Seduta monotematica del Consiglio regionale sulla Sanità.

L’auspicio è che la nostra classe dirigente torni alla vera politica, quella del dialogo, abbandonando quella da “tifo da stadio”.

Se davvero ci si crede che la soluzione alle ataviche criticità del nostro servizio sanitario regionale (da 15 anni in piano di rientro e da 13 anni commissariato) è l’emanazione da parte del Governo nazionale di un “Decreto Molise” per la sanità, simile a quello emanato per la regione Calabria, di recente prorogato per altri sei mesi dal governo Meloni, non resta che sostenere, ognuno per la propria parte, abbandonando i colori e l’appartenenza partitica, l’iniziativa che dovrà essere assunta dalla nuova delegazione Parlamentare molisana. Impegno assunto e sottoscritto nell’ultima campagna elettorale, e che tutti i parlamentari eletti dai molisani hanno confermato in più occasioni dopo la loro elezione.

Con il nuovo Governo nazionale nelle piene funzioni, e con la “filiera istituzionale” confacente, se convintamente, tutti, sosterremo l’ iniziativa che sarà assunta dai nostri eletti al parlamento, l’obiettivo “Decreto Molise” potrà essere, a breve, raggiunto.

Finalmente, si realizzerà il tanto agognato “sogno” del Comitato San Timoteo e di tantissimi Molisani. Sarà possibile, finalmente, pensare e organizzare un servizio sanitario regionale, efficiente ed efficace, rispondente ai bisogni dei Molisani.

Ora è tempo dei fatti!