Se non dimagrisci ti licenzio, il caso di una ragazza di Termoli a Le Iene

E’ finita davanti alle telecamere della trasmissione televisiva Le Iene di Italia1 la storia di Annapia, una giovane donna di Termoli che sostiene di essere stata licenziata dal suo capo perché in sovrappeso. Nei 10 minuti di servizio che sono stati realizzati da Veronica Ruggeri, Annapia ripercorre la sua vicenda. Stando a quello che racconta la ragazza viene assunta da un’azienda di Termoli e successivamente grazie alle sue doti lavorative ottiene un avanzamento di carriera diventando la segretaria del capo. Ed è in quel momento che sarebbero iniziate le “pressioni” affinché dimagrisse che poi l’hanno portata ad essere licenziata e ad avviare una causa contro il licenziamento sulla quale si deve ancora pronunciare il giudice. Stando al racconto di Annapia il capo l’avrebbe sottoposta a delle pressioni psicologiche affinché dimagrisse, considerando che la ragazza doveva lavorare in un centro che si occupa del benessere della persona. Pressioni che la ragazza non avrebbe sopportato, lei che in passato era stata anche vittima di problemi proprio legati alla gestione del cibo. Fino alla decisione di rifiutare quel percorso di cambiamento che le era stato proposto e al conseguente licenziamento che, come motivazione ufficiale, riporta “riduzione di personale”. “Perché hanno fatto proprio a me una cosa del genere? Mi vergognavo di ammetere quello che stava succedendo anche con la mia compagna. Mi vergognavo. Se voleva un’assistente 90-60-90 con la mia intelligenza. Sono sicura che è pieno ma perché farmi questo e portami ad una dipendenza e a stare male? Io non sono così debole ma loro mi hanno distrutta”. Veronica Ruggeri si è recata anche in Basso Molise dove ha intervistato l’uomo che ha replicato alle accuse che gli sono state mosse. “Io non ho licenziato Annapia – ha affermato davanti alle telecamere de Le Iene – gli ho consigliato di evitare salsicce e pizze dalla mattina alla sera ma è un reato questo? Le sono stato molto vicino, lei mi vuole mettere uno schifo che non fa parte del mio modo di essere. Non ho mai valutato nessuno per il fisico. Annapia lavorava con me tranquillamente. Siamo un centro benessere se dovessi incontrare una persona che mangia salsiccia e pizza e vedo una persona che sta male con se stesso e una collaboratrice mi dice che sta facendo un percorso per trovare una forma fisica che la fa stare meglio. Io non ho mai mandato via nessuno perché se lei estrapola una frase da un ragionamento è un errore di metodo. Una persona quando sta male il problema è suo”.