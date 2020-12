Se n’è andato Giovanni Tucci, ai giovani ha raccontato la Shoah senza odio o rancore

Vittoria Todisco

“Non mi sono mai considerato un eroe solo una semplice comparsa nella tragica rappresentazione della Seconda Guerra Mondiale”.

Minimizzava così definendo quasi naturale, non da protagonista ma da semplice comprimario, il ruolo che aveva avuto sullo scenario dell’ultima tragica guerra, Giovanni Tucci, Grand’Ufficiale della Repubblica, Cittadino Benemerito del Comune di Campobasso, scomparso a 97 anni nella mattinata del 19 dicembre.

Questo maledetto 2020 si sta portando via gli ultimi esponenti di una generazione che ha fatto la storia del nostro Paese e dell’Europa, e Giovanni Tucci nella odierna tragica rappresentazione di una pandemia che sta imperversando nel mondo è solo l’ultima quercia a cadere impoverendo ancor più una foresta che rischiamo di rendere pietrificata a dispetto dell’orrore, della pietà e della sofferenza che tutte queste morti succedutesi nella desolata solitudine di un letto d’ospedale suscitano. I vecchi che in questo anno terribile se ne sono andati per il Covid o a causa di altre patologie rischiano di essere defraudati della loro identità della storia personale e collettiva che loro appartiene e di tutto quanto hanno rappresentato all’interno di una comunità diventando null’altro che numeri di una pur dolorosa statistica. Giovanni Tucci per fortuna non è tra questi per aver avuto la capacità di ritrovare, dopo anni di pensoso silenzio, la capacità e la voglia di raccontare agli studenti ai ragazzi di oggi, la storia di tanti uomini, a quell’epoca solo poco più che ragazzi, protagonisti di un imprevedibile cammino nelle pagine della Storia.

A soli 19 anni nel pieno dell’ ardore giovanile e pervaso dall’ideale di Patria veniva catturato dai tedeschi, in Grecia dove si trovava, e avendo rifiutato di collaborare con la Repubblica di Salò venne deportato in Polonia ad Auschwitz . “Ero arrivato al fronte in tarda estate e a settembre mi ritrovavo già prigioniero dei tedeschi”, raccontava una volta rotto il silenzio osservato come segno di riservatezza e rispetto, oltre che sintomo di un inconfessabile senso di colpa nei confronti dei compagni che da quel viaggio non hanno più fatto ritorno. “ Il fatto di essere dei sopravvissuti non vuol dire che eravamo migliori di coloro che non ce l’hanno fatta! Si accettava tutto quel che ci capitava, restavamo sgomenti, increduli, si soffriva eccome se si soffriva, ma si capiva che quella era la guerra e la regola di ogni guerra è sempre stata vae victis, guai ai vinti !” Giovanni Tucci non era affetto da protagonismo non ha mai voluto apparire di persona, parlava a nome degli altri di coloro che non hanno potuto farlo perché ciò che lui aveva patito: la paura, la fame, il freddo, le umiliazioni, erano sensazioni, tormenti toccati anche agli altri italiani ai suoi compagni d’armi e di sventura. Raccontava di quei suoi 2 anni di prigionia da 1943 al ’45 prima nel campo di Torun poi costretto in miniera a scavare per giorni nel buio. Lo faceva, a volte, durante i nostri incontri privati, interrompendosi all’improvviso come a voler cancellare la pena di tornare al dolore di quei giorni lontani chiudendosi nei propri pensieri e lo sguardo alla sua mano mozza di alcune dita lasciate in Polonia. Raccontava l’orrore della Shoah con pacatezza evidenziando misericordia nei confronti delle donne prigioniere del campo derubate del ruolo di madri . Nelle scuole di fronte ai ragazzi che ai racconti dei nonni non sono più abituati, la testimonianza era resa con distacco senza mai appalesare risentimento o odio nei confronti dei tedeschi pur condannando il nazismo, dando loro testimonianza di una memoria vissuta nella speranza che essa venga da loro mantenuta viva impedendo che possa essere negata e quindi archiviata.

Giovanni Tucci se ne è andato a 97 anni lasciandoci il ricordo della bellezza della sua persona; l’eleganza della sua compostezza e del suo inconfondibile stile. Una scomparsa dissimile da quella di un qualsiasi inutile vecchio. Ancora una volta la Città si impoverisce di un protagonista non solo della Storia quella con la lettera maiuscola ma che i libri di scuola non hanno raccontato; anche di una storia quotidiana, collettiva che ci coinvolge come cittadini in quanto esponente di una straordinaria famiglia di artisti. Perché se Campobasso ha il privilegio di essere stata considerata una elegante cittadina lo si deve proprio alla famiglia Tucci che l’ha resa gradevole ed armoniosa dal punto di vista architettonico abbellendola attraverso la duttilità del ferro battuto operosità espressa nella loro officina di via Cardarelli. Quelle volte che ci capita di alzare lo sguardo verso la facciata del Teatro Savoia, o verso la balconata del palazzo che sovrasta la farmacia Grimaldi, oppure gettiamo un occhio alle inferiate dei giardini e dei portoni di alcune villette di viale Elena, o alle panchine di Villetta Flora, il cancello di Palazzo San Giorgio, quello della Villa Comunale dovremmo ricordarci che quei capolavori di ricami e armonia sono stati realizzato da Giuseppe Tucci il padre di Giovanni appunto . I Tucci, da Nicola che è stato il capostipite a Salvatore e Giuseppe che con il padre hanno lavorato nel periodo degli anni ’20 hanno realizzato i più straordinari tesori d’arte che questa città annovera.

Quel “Socialismo della Bellezza” – scrive Franco Valente – nato a Torino nel 1902, e denominato stile Liberty per la possibilità di far esplodere in ciascun artigiano la capacità di inventiva facendo assurgere a livello di arte un’attività fino a quel momento relegata alla sfera di coloro che lavoravano per soddisfare le esigenze della comunità, ebbero nei Tucci straordinari esecutori. A Giuseppe il padre di Giovanni Tucci – socialista e irriducibile e antifascista – si deve finanche l’ideazione architettonica della Villa Comunale.

Giovanni Tucci ha avuto la fortuna di morire nel letto di casa sua circondato dall’affetto e dal calore della sua famiglia. Fortuna condivisa da figli, generi, nuora, nipoti finanche i più piccoli, i pronipoti che hanno continuato a considerare quel loro “nonno bis” un compagno di giochi ritenendo nella loro innocenza una “festa”quella riunione collettiva, una delle solite di casa Tucci notoriamente infinitamente ospitale. Insieme, ancora una volta, la famiglia Tucci si è trovata a vivere senza alcuna premeditazione che il commiato avvenisse in uno scenario da piccolo mondo antico. Non v’è vegliardo che nel pensare alla propria fine non si auspica che la morte giunga amica, sorella, compagna di quel misterioso viaggio verso l’infinito .