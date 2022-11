Se le vite degli oggetti non fossero segnate

di Marianna Meffe

A chi non è capitato di dire o pensare: “Possibile che ogni due anni debba cambiare telefono?”

Ebbene, non è soltanto un’impressione: i nostri smartphone sono programmati per durare al massimo 2/3 anni, dopodiché diventano fuori moda o tecnologicamente sorpassati.

È il concetto che sta dietro all’obsolescenza programmata con cui vengono progettati quasi tutti gli accessori high-tech.

Il Cyber Monday, che cade oggi 29 novembre, è poi la punta dell’iceberg di un sistema di contraddizioni, centrato su un loop di produzione e consumo infinito che termina con la discarica per ricominciare dalla fabbrica, ma senza continuità tra le due.

È il paradosso dell’economia lineare, quella dove ad ogni oggetto è inesorabilmente apposta una data di scadenza, una morte preventivata.

Questo schema è non solo dannoso ma anche altamente inquinante, specialmente in questi giorni di offerte pazze, dove a chiunque capita di comprare qualcosa di cui non si ha davvero bisogno, soltanto perché tratti in inganno dalla sua apparente convenienza.

L’economia circolare è il tentativo di superamento di questa retorica: concetto recente ma sempre più presente nelle discussioni delle aziende, l’economia circolare si fonda sul presupposto che l’arco vitale di un bene di consumo non debba esaurirsi per forza in discarica.

Il concetto alla base è che attraverso il riciclo, il riuso o il reinserimento nella biosfera (nel caso di materiali biologici) la quantità di rifiuti generata si possa abbattere drasticamente.

E sono proprio gli smartphone una delle più insperate miniere di materiali di seconda generazione: un dato del 2014 per esempio, mostra come solo quell’anno siano state prodotte circa 50 milioni di tonnellate di rifiuti high tech, contenenti oltre 320 tonnellate d’oro e 7200 d’argento.

È una visione secondo la quale i rifiuti non esistono, ma tutto può essere visto con occhi nuovi, come inizio di un nuovo processo oltre che come fine di un altro.

L’economia circolare è quindi una prospettiva accattivante sotto tanti punti di vista, non solo quello ambientale.