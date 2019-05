Se io fossi sindaco… “Una città intelligente e resiliente”

Se io fossi sindaco... lo speciale del Quotidiano del Molise in vista delle elezioni Comunali di Campobasso, ideato dal direttore Giulio Rocco per coinvolgere lettori, semplici cittadini ma anche amministratori a proporre suggerimenti per coloro che saranno chiamati a governare la città dopo le elezioni del prossimo 26 maggio, ospita oggi l’interessante intervento dell’architetto Giovanni Di Iorio.

Qualità della vita, ambiente, commercio, mobilità: queste le caratteristiche proposte per una «città intelligente e resiliente», come la vorrebbe il professionista, «simile alla vicina Salerno». Un master-plan per far diventare «la città empatica e carismatica» nel quale ruotano una serie di punti cardine dai quali partire per il rilancio del capoluogo.