Se io fossi sindaco… “Una città intelligente e resiliente”

Se io fossi sindaco... lo speciale del Quotidiano del Molise in vista delle elezioni Comunali di Campobasso, ideato dal direttore Giulio Rocco per coinvolgere lettori, semplici cittadini ma anche amministratori a proporre suggerimenti per coloro che saranno chiamati a governare la città dopo le elezioni del prossimo 26 maggio, ospita oggi un nuovo intervento dell’architetto Giovanni Di Iorio.