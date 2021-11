Se il Rugby si tinge di rosa è ancora più forte

Questa domenica (28 novembre) presso lo stadio comunale di Santa Maria Capua Vetere si è disputata la terza tappa di Coppa Italia femminile. L’intera giornata è stata dedicata alla violenza contro le donne e ha visto partecipare le compagini di:

Rugby Clan, Hammers in formazione con il Benevento Femminile, Afragola, Amatori Napoli, Zona Orientale Salerno, Barbarians ed Arechi.

Motto della manifestazione giornaliera “no alla violenza si al con-tatto”. Nella mattina infatti a scendere in campo sono state prima le più giovani, le ragazze della juniores impegnate in un allenamento di formazione regionale. Alle 12:30 invece il kick off per la tappa di coppa Italia con le Hammers, che si distinguono vincendo prima il girone e poi la finale valevole per la terza tappa. Questa la formazione campobassana: Santucci, Orlando, Marino, Ievolella, Cece, Della Valle, Nesta, Guarracino.

I commenti a caldo dell’allenatore della franchigia rossoblu Luca Suliani:

“Ottima la prestazione delle nostre ragazze, che durante tutte le gare di oggi, hanno imposto il proprio gioco in modo ostinato nonostante la tanta pioggia e le condizioni rigide”.

Inizio lento quello con il Napoli, arriva infatti un 14 pari che costringe le molisane a far punti nella seconda gara, quella con Barbarians, ma dove invece arriva una netta vittoria 28 a 0 con Giovanna Cece mattatrice particolarmente ispirata. Nella finale conquista in questo modo con ZO Salerno le campobassane, sulle ali dell’entusiasmo, chiudono con un 35 a 0 che ripaga di tutto il lavoro svolto finora.

Brave le ragazze del rugby, pioniere di questo sport nella nostra regione, che continuano a concedere soddisfazioni in un palcoscenico importante come il girone “campano”.

Appuntamento a martedì con gli allenamenti ad Oratino, presso il campo comunale, dove le ragazze sono gentilmente ospitate in vista dell’atteso ritorno al Vecchio Romagnoli ancora in fase di manutenzione.